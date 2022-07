Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từ 20/6/2022 đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, xử lý và cưỡng chế cắt thùng cơi nới trái phép với hàng trăm trường hợp xe quá khổ, quá tải.