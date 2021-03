Sau khi Báo điện tử Dân Việt có loạt bài “Được công nhận nông thôn mới, nhưng gần 10 năm không có nước sạch để dùng”, UBND huyện Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) đã có văn bản tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo đưa.

Trước đó Báo Dân Việt có bài phản ánh "Được công nhận nông thôn mới, nhưng gần 10 năm không có nước sạch để dùng".

Dù đã kêu cứu cả chục năm nay, thế nhưng hàng trăm hộ dân tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn trong tình trạng không có nước sạch. Điều đáng nói xã Phú Nghĩa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018, tiêu chuẩn gì cũng có, cũng đạt, thế nhưng chỉ có nước sạch là không.

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có hơn 500 hộ thì có đến gần 400 cái giếng khoan.

Sau khi bài phản ánh được đăng tải, ngày 24/03/2020, phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã có công văn số 647/UBND-QLĐT, về trao đổi thông tin nội dung phản ánh tình trạng người dân tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa đã nhiều năm nay chưa có nước sạch để dùng gửi Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt.

Theo nội dung văn bản, ngày 16/03/2021 UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phú Nghĩa kiểm tra, xác minh thông tin báo đưa. UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã đưa ra 7 ý kiến.

1. Theo thông tin Công an xã Phú Nghĩa cung cấp nhân khẩu của thôn Nghĩa Hảo có tổng số 526 hộ dân. Xã Phú Nghĩa là một trong các xã nằm trong dự án cấp nước sạch do Thành phố giao Công ty môi trường đô thị Xuân Mai làm chủ đầu tư triển khai thực hiện.



2. Về thông tin, ý kiến của các hộ dân đối với xã Phú Nghĩa. UBND xã Phú Nghĩa chưa nhận được thông tin phản ánh hay kiến nghị gì từ các hộ dân thôn Nghĩa Hảo về việc thiếu nước sinh hoạt và UBND xã Phú Nghĩa cũng chưa có đề xuất kiến nghị gì đối với UBND huyện Chương Mỹ về vấn đề trên.

3. Nguồn nước chủ yếu mà các hộ dân huyện Chương Mỹ sử dụng hiện nay lấy từ đâu? Các hộ dân trên địa bàn huyện sử dụng nước từ giếng khoan, giếng khơi và nhà máy nước đang hoạt động trên địa bàn huyện.

4. Đã rất nhiều năm các hộ dân phải dùng nước chưa đảm bảo. UBND huyện Chương Mỹ có giải pháp gì để giúp người dân? Các hộ dân trên địa bàn huyện sử dụng nước từ giếng khoan, giếng khơi sau đó dùng máy lọc nước để sử dụng. UBND huyện Chương Mỹ đã báo cáo UBND Thành phố về hiện trạng sử dụng nước trên địa bàn huyện và đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư.

5. Hiện tại trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có nhà máy nước sạch nào? Hiện nay trên địa bàn huyện có 13 trạm cấp nước sạch tập trung, trong đó có 5 trạm cấp nước đang hoạt động gồm: Trạm Trung Hòa - Trường Yên; trạm thôn An Phú, thị trấn Chúc Sơn; trạm Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, thị trấn Chúc Sơn; trạm thôn Thái Hòa, xã Hợp Đồng; trạm cấp nước Trường Đại học Lâm Nghiệp và 05 trạm cấp nước xây dựng dở dang, gồm: Trạm thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương; trạm thôn Tiển Tiên, xã Tân Tiến; trạm thôn Tử La, xã Phú Nam An; trạm thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến; trạm thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu; 03 trạm ngừng hoạt động, gồm: Trạm thôn Phượng Hạnh - thôn Tân Hội, xã Tân Tiến; trạm thôn Đồng Ké, xã Trần Phú và trạm thôn Thượng, xã Hồng Phong.

6. Bao nhiêu % hộ dân của huyện đang được dùng nước sạch? Trên địa bàn huyện lắp đặt 6.318 đồng hồ 83.075 hộ đạt 7,61% (thị trấn Chúc Sơn lắp đặt được 1.640 đồng hồ, thị trấn Xuân Mai lắp đặt được 1.268 đồng hồ, xã Trường Yên lắp đặt được 1.752 đồng hồ, xã Thủy Xuân Tiên lắp đặt được 472 đồng hồ, xã Trung Hòa lắp đặt được 1.116 đồng hồ, xã Hợp Đồng lắp đặt được 70 đồng hồ)

7. Với những xã, thôn chưa có nước sạch, UBND huyện có kế hoạch gì để mang nước sạch cho bà con? Thành phố đã giao cho Công ty môi trường đô thị Xuân Mai làm chủ đầu tư trạm cấp nước sạch cho các xã, thị trấn: Xuân Mai, Chúc Sơn, Đông Phương Yên, Trường Yên, Phú Nghĩa, Tiên Phương, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Mỹ Lương. Hiện nay Công ty môi trường đô thị Xuân Mai đang triển khai thực hiện đường ống D600 theo tuyến đường Quốc lộ 6.

Để đảm bảo tính khách quan, nhiều chiều, Báo điện tử Dân Việt đăng tải đầy đủ nội dung phản hồi của UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc người dân tại Nghĩa Hảo thiếu nước sạch dùng và vì sao xã Phú Nghĩa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, Báo điện tử Dân Việt tiếp tục có cuộc trao đổi với lãnh đạo huyện Chương Mỹ. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi, đón đọc.