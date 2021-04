Căn nhà của bà Giàng Thị Mỷ, bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi mới được tặng. Đó là phần thưởng cho gia đình bà và 62 hộ khác trong bản Pha Đón vì đã nỗ lực đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống. Hơn ai hết bà Mỷ thấu hiểu cảnh tăm tối, khốn khổ của gia đình có người người nghiện ma túy bởi chồng bà đã đắm chìm trong “cái chết trắng” ấy hơn 20 năm. Đến năm 2020, ánh sáng hi vọng đã đến với gia đình bà Mỷ khi Công an huyện Mộc Châu triển khai các biện pháp quyết liệt chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và vận động được chồng bà Mỷ đi cai tại Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La.