SỔ TAY NHÀ NÔNG: Những bệnh thường gặp trên cây dưa lưới và cách phòng bệnh.

Dưa lưới là loại cây trồng rất dễ mắc phải các loại sâu bệnh ảnh hưởng tới năng suất canh tác. Bà con nên thường xuyên thăm vườn tược để kịp thời phát hiện và xử lý sâu bệnh hại. Hãy đón xem chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay để tìm hiểu những bệnh thường gặp trên cây dưa lưới và cách phòng bệnh.

1. Một số bệnh thường gặp trên cây dưa lưới

Một trong những bệnh thường gặp là bệnh giả sương mai trên dưa lưới do nấm Pseudoperonospora cubensis gây ra. Các sợi nấm hình ống sẽ len lỏi vào tế bào hút chất dinh dưỡng của lá khiến lá cây từ màu xanh chuyển sang màu nâu nhạt, vàng. Bệnh xuất hiện quanh năm trên ruộng dưa, nhưng nặng nhất là trong mùa mưa và những ngày có sương mù buổi sáng, gây hại nặng giai đoạn cây trổ hoa đến khi mang trái.

Bệnh giả sương mai trên cây dưa lưới.

Bệnh thối trái non cũng là một bệnh khiến bà con nông dân rất vất vả trong công tác phòng trừ sâu bệnh. Bệnh do nấm Choanephora cucurbitarum gây ra. Nấm phát triển mạnh vào mùa mưa và có độ ẩm cao. Mức độ lây lan gây hại cho cây dưa rất cao. Vào từ 5 - 7 ngày từ khi hoa thụ phấn nấm bệnh sẽ bắt đầu gây hại khiến cho trái dưa non bị vàng úa, héo, thối đen và rụng. Trong trường hợp bệnh nặng sẽ làm thối rễ, cây bị chết rũ.

Bệnh thối trái non trên cây dưa lưới.

Dấu hiệu bệnh thán thư trên dưa lưới là những đốm tròn không đều đặn, màu nâu đen hoặc dưa lưới bị vàng lá có kích thước từ 3 - 10mm. Lá bệnh phát ra có nhiều đốm, lá bị nhăn, trên quả đốm bệnh bị úng nước, phát triển nhanh liên kết tạo thành các vết thối rộng.

2. Cách phòng bệnh cho cây dưa lưới

Phòng bệnh là cách hữu hiệu nhất để phòng chống các bệnh ở cây dưa lưới. Nếu để bệnh xuất hiện và lây lan sẽ ảnh hưởng lớn tới doanh thu của mùa màng, do đó:

Cách phòng bệnh cho cây dưa lưới.

- Bà con vệ sinh vườn tược, thu dọn sạch tàn dư thân lá bị bệnh.



- Các lá già, lá bị bệnh cần được ngắt bỏ, loại bỏ cỏ dại.



- Mật độ trông phân bổ thưa hợp lý, không quá dày để bớt độ ẩm khi cây giao tán



- Bón phân NPK đầy đủ, cân đối, chú ý bón phân urê, trong mùa mưa nếu bón nhiều urê, hoặc phân hữu cơ tươi dễ gây ngộ độc cho cây và nấm bệnh dễ xâm nhập gây hại.

- Nhiệt độ và độ ẩm không khí là những nhân tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển và lây nhiễm của nấm bệnh trên cây trồng.

- Sử dụng giống kháng hay chống chịu bệnh tốt.



- Không trồng liên tục cây cùng họ bầu bí.



- Luống trồng thoát nước tốt (Làm liếp cao, thoát nước đặc biệt trồng dưa trong mùa mưa), dùng màng phủ nông nghiệp.



- Tránh đất bắn vào các lá gốc bằng cách ngắt bỏ bớt các lá gốc, lá bệnh.



- Vệ sinh ruộng trồng, tỉa lá, tiêu hủy các cây lá bị bệnh, dọn sạch tàn dư sau mỗi vụ trồng.



Trên đây là các bệnh thường gặp trên cây dưa lưới và cách phòng bệnh.

Mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!