Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 07 đối tượng về hành vi dùng vũ lực, đe dọa người thi hành công vụ đối với lực lượng Công an.