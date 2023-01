Sơn La: Thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết nguồn gốc xuất xứ

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển đến tay người tiêu dùng.

Căn cứ theo lời khai nhận, Công an huyện Mai Sơn chủ trì, Công an huyện Sông Mã phối hợp tiến hành kiểm tra, xác minh tại cửa hàng tạp hóa "Nam Ngát" do ông Luyện Văn Nam (SN1976) làm chủ trú tại Sông Mã có 04 nhân công đang đóng gói các loại bánh, kẹo, mứt Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán đổ cho các xe hàng đem đi tiêu thụ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ tại xưởng sản xuất là 797 hộp bánh mứt kẹo đã được đóng hộp thành phẩm; 430 kg bánh, kẹo, mứt rời chưa kịp đóng hộp thành phẩm.