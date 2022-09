Then là một tín ngưỡng của người Tày, Bắc Kạn, đang đứng trước nguy cơ mai một. Số người có thể thực hành Then tín ngưỡng hiện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Để trở thành thầy Then cần rất nhiều yếu tố để có thể tiếp nhận truyền thừa. Then đầy bí hiểm và nhiều dư địa để thăng hoa trong văn hóa Việt cổ.