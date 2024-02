Kỳ lạ tảng đá phát ra tiếng chuông ngân trên đỉnh núi Cô Tô

Trên đỉnh núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) cao 614m ở Tri Tôn, An Giang, có một địa điểm chưa được khai phá và rất ít người biết đến là đỉnh Điện Chuông. Nơi đây có những tảng đá phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân khi gõ vào.

Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) cao 614m, là một trong bảy núi lớn thuộc dãy Thất Sơn (vùng Bảy Núi) của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa đất, trời và cánh đồng Tà Pạ bao quanh, cùng hồ Soài So trong xanh dưới chân núi, ngắm trọn vẹn không gian núi non bao la của vùng Bảy Núi. Bên tai xào xạc tiếng rừng tre va vào nhau hòa cùng tiếng chuông chùa vọng lại từ xa, không gian phút chốc trở nên u tịch và thanh nhàn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, ở núi Cô Tô, cũng có một địa điểm chưa được khai phá và rất ít người biết đến là đỉnh Điện Chuông. Nơi có những tảng đá phát ra âm thanh tiếng chuông khi gõ vào.