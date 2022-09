Cơ quan Cảnh sát điều tra ( PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hà, sinh năm 1980, trú tại tổ 13, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 11 tỷ 580 triệu đồng.