Ảnh: Về Nam Cực, ghé thăm đàn chim cánh cụt hoàng đế

Stefan Christmann là một nhiếp ảnh gia, nhà làm phim chuyên về thiên nhiên vừa ra mắt cuốn sách ảnh Penguin - A story of Survival - chụp về đời sống của loài chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực. Tay máy người Đức này từng đạt giải Nhiếp ảnh gia của năm chụp về đời sống hoang dã năm 2019 do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (London, Anh) tổ chức. Mùa đông năm 2012, Stefan cùng BBC thực hiện bộ phim tài liệu về chim cánh cụt hoàng đế ở vịnh Atka, Nam Cực, từ đó anh đã "phải lòng" loài chim kỳ lạ này và chụp chúng liên tục qua nhiều mùa đông. Stefan chia sẻ: "Tụm thành đám đông chính là vũ khí để chim cánh cụt hoàng đế chống lại cái lạnh và sống sót. Những con chim sẽ đứng sát nhau chụm đầu vào vai nhau, từ đó chúng chia sẻ hơi ấm, nhiệt độ trung tâm đám đông đó có thể lên tới 37 độ C".