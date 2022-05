Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu và 4 xuồng máy tiếp cận hiện trường và đã bắt giữ được 6 sà lan khi đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông.