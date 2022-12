Sơn La: Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Lực lượng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sơn La: Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tình hình an ninh trật tự các bản vùng cao Sơn La được giữ vững

Lực lượng Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động tham gia phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.