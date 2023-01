Sơn La ra quân hoạt động xuyên Tết đảm bảo nhân dân được đón Tết an lành

Công an Sơn La ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo cho nhân dân đón Tết bình yên về ANTT.

Sơn La: Để nhân dân đón Tết an lành

Nhân dân có Tết bình an, an toàn

Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng cao với nhiều loại các loại phương tiện khác nhau. Để đảm bảo ổn định tình hình ANTT, TTATGT, hạn chế TNGT xảy ra, để nhân dân đón Tết an toàn, Tổ Công tác liên ngành (Cảnh Sát Hình sự, Cảnh sát QLHC, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Công an thành phố) đã xây dựng kế hoạch theo từng thời điểm.

Những tuyến đường đông đúc phương tiện, hay vắng bóng người đi lại, đều được tổ công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, các loại tội phạm vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, các trường hợp tụ tập lạng lách đánh võng, đặc biệt là đối tượng vận chuyển chất cấm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sử dụng công cụ hỗ trợ, các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lẩn tránh khi có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông trên đường, để nhân dân vui xuân đón Tết trong bình an, an toàn.