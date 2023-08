Đã hơn 4 tháng, Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt vẫn chưa nhận được bất cứ kết luận nào từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ việc hành hung phóng viên trên địa bàn huyện Đà Bắc. Theo luật sư, việc chậm trễ xử lý của Công an huyện Đà Bắc có dấu hiệu vi phạm Bộ Luật Tố tụng Hình sự.

Công an huyện Đà Bắc có dấu hiệu vi phạm Điều 147 Bộ Luật Tố tụng Hình sự?

Video: Luật sư Phạm Hồng Sơn, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn cho rằng Công an huyện Đà Bắc có dấu hiệu vi phạm Điều 147, Bộ Luật tố tụng hình sự



Luật sư Phạm Hồng Sơn – Trưởng Văn phòng luật sư Phạm Sơn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: "Việc không gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân đã vi phạm Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, vi phạm Điều 4,Thông tư Liên tịch 01, năm 2017, về việc tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm của tổ chức cá nhân. Theo khoản 4 của Điều 4, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố thì người có thẩm quyền phải nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình. Người làm trái quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự".

Tính đến thời điểm này, đã quá thời gian gia hạn giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, nhưng cơ quan Công an huyện Đà Bắc vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào liên quan đến vụ việc hành hung phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Luật sư Phạm Hồng Sơn khẳng định, tổ chức cá nhân tố giác tội phạm có thể làm đơn khiếu nại gửi Công an tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị xem xét việc làm của Công an huyện Đà Bắc. Theo ông Sơn: "Dù khởi tố hay không khởi tố, cơ quan công an vẫn phải trả lời cho người dân. Không thể để vụ việc rơi vào quên lãng, ảnh hưởng đến niềm tin của dư luận vào pháp luật".

Theo Luật sư Phạm Hồng Sơn, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn, Công an huyện Đà Bắc có dấu hiệu vi phạm Điều 147, Bộ Luật tố tụng hình sự.

Trước đó, chiều 21/3/2023, đoàn phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã xuống vị trí nhà máy giấy Thuận Phát, đóng tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, để ghi nhận về tình trạng nghi xả thải trái phép và hoạt động chui của cơ sở này.



Ngay trong lúc đang tác nghiệp, 3 đối tượng tự xưng là giám đốc và bảo vệ của nhà máy đã lao vào kéo đẩy hung hãn, bẻ tay, vít cổ phóng viên và giật chiếc camera ném đi và có những hành động cản trở không cho nhóm phóng viên quay phim, tác nghiệp.

Ngay sau đó, đại diện Báo Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an huyện Đà Bắc. Đến nay, hơn 4 tháng trôi qua, nhưng cơ quan công an huyện vẫn chưa có bất cứ kết luận nào liên quan đến vụ việc này.



Trước đó, theo công văn số 1278 của Công an tỉnh Hòa Bình gửi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, ngày 19/05/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc có đề nghị gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Ngày 22/05/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đà Bắc đã ra quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm là 2 tháng (đến ngày 25/07/2023).

Đáng nói, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng như trực tiếp cá nhân phóng viên làm đơn tố giác tội phạm đều chưa nhận được bất cứ văn bản thông báo nào của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đà Bắc, Công an huyện Đà Bắc về việc gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Dư luận đặt nghi vấn chậm trễ giải quyết vụ việc hành hung phóng viên liệu có dấu hiệu bao che cho sai phạm



"Về vụ việc xảy ra ở công ty Thuận Phát, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mang tính chất thời sự và nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Vụ việc này cần phải được xử lý một cách nghiêm minh, kịp thời, thì mới cho thấy luật pháp của ta được thực thi một cách nghiêm minh. Đồng thời cũng có tính chất răn đe đối với những đối tượng mới chỉ cần có ý định vi phạm pháp luật, cũng thấy đó để làm gương", luật sư Lê Hiếu – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng, cũng chia sẻ quan điểm.

Việc chậm trễ giải quyết vụ việc hành hung phóng viên này của Công an huyện Đà Bắc làm ảnh hưởng đến tinh thần thượng tôn pháp luật của dư luận. Ảnh: LP

Bên cạnh đó, dư luận còn đặt nghi vấn về việc chậm trễ trên của Công an huyện Đà Bắc liệu có dấu hiệu bao che cho sai phạm?



Tại sao những sai phạm của nhà máy giấy Thuận Phát, đã được chỉ ra rất nhiều lần, nhưng nhà máy vẫn ngang nhiên tồn tại và liên tục tái diễn vi phạm?

Thậm chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 24, đình chỉ hoạt động của nhà máy, nhưng đơn vị này vẫn hoạt động, ngang nhiên xả thải ra môi trường. Khi bị nhóm phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phát hiện những sai phạm trên, đại diện của nhà máy còn lao vào cản trở, hành hung, đập phá trang thiết bị của các phóng viên.

Việc chậm trễ giải quyết vụ việc hành hung phóng viên của Công an huyện Đà Bắc không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến dư luận mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người bị hại và tinh thần thượng tôn pháp luật của người làm đơn tố giác tội phạm.

Công an huyện Đà Bắc có đang làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, được ghi rõ trong Quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của chiến sĩ Công an Nhân dân, Luật Công an Nhân dân năm 2018: "Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm cần tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; tận tụy phục vụ Nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với Nhân dân"?

Câu hỏi này chỉ có thể có câu trả lời thỏa đáng khi cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Đà Bắc cùng các đơn vị liên quan quyết liệt xử lý đơn tố giác tội phạm, đưa ra kết luận thỏa đáng cho bên làm đơn tố giác theo đúng quy định của pháp luật.