Chuyên gia khẳng định: Từ nay đến hết tháng 5, Hà Nội còn hứng chịu mưa to

Ngay trong chiều nay, 30/5, Hà Nội có thể sẽ phải hứng chịu đợt mưa lớn nữa, với lượng mưa lớn nhất lên tới khoảng 120mm. Đó là những nhận định từ ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Tổng cục KTTV Quốc gia.

Cảnh báo mưa to và dông tại Hà Nội và Bắc bộ. Video: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ nay (30/5) đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm nay (30/5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, trong chiều và tối nay (30/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Một số hình ảnh tại Hà Nội trong cơn mưa cực lớn chiều qua, 29/5:

Người dân lội nước trong cơn mưa. Video: NMT