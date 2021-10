Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay đang chuẩn bị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ. Hội đồng do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ tịch. Cùng với đó, Ban kiểm soát quỹ do Thanh tra Bộ và các cơ quan chuyên môn hiểu biết về tài chính, chứng từ thanh quyết toán phụ trách. Cơ quan quản lý quỹ do Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai đứng đầu. Thời điểm này cũng đang là cao điểm mưa lũ, bão, ngay khi tiếp nhân các nguồn đóng góp, Quỹ sẽ nhanh chóng được triển khai hỗ trợ ngay cho người dân các khu vực bị thiệt hại do thiên gây ra.