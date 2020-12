Trong loạt bài điều tra "đột kích" các tổng khi "hành quyết chim trời!" có những con chim may mắn được giải cứu, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của một số lực lượng chức năng địa phương như Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh... Từ đó không ít cá thể chim hoang dã được thả tự do, về với thiên nhiên, về với bầu trời.

chim hoang dã dc giải cứu như thế nào Cơ quan kiểm lâm kiểm tra và xử lý Tổng kho chim trời tại gia đình nhà ông Tú, ở Bắc Ninh sau khi PV Dân Việt tố cáo Cơ quan chức năng tiến hành đốt, phá các dụng cụ săn bắt giết hại chim trời ở Hà Tĩnh Cơ quan chức năng tiêu hủy cò giả, bẫy, lưới của thợ săn chim trời Chim hoang dã được tự do bay, nhảy ngoài tự nhiên