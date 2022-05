Phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông, có hiệu lực từ 1/5 và dự kiến trong 3 tháng. Phạm vi lệnh cấm bao gồm một phần vùng biển vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 6/5.

Xuất khẩu cá tra tăng 89,6%

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 894 triệu USD, tăng 89,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giá cá tra liên tiếp xác lập các đỉnh mới, đẩy giá trị xuất khẩu cá tra tăng cao tại hầu hết thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, giá cá tra nguyên liệu tăng 8.000-10.000 đồng/kg và tăng khoảng 20% so với cuối năm 2021. Giá cá nguyên liệu tăng mạnh kéo theo giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu trung bình cũng tăng lên mức 3,2-3,4USD/kg. Để bảo đảm nguồn cung phục vụ xuất khẩu, Tổng cục Thủy sản tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giống cá tra phục vụ nuôi thương phẩm; chỉ đạo sản xuất, cung ứng đủ con giống chất lượng cao để nâng cao hiệu quả, hạ giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu cá tra.

Tăng cường kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 4/2022, Bộ đã kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu được hơn 47.400 lô hàng (trong đó nhập khẩu là 23.500 lô, xuất khẩu trên 23.900 lô) với trọng lượng gần 7,8 triệu tấn; kiểm tra an toàn thực phẩm hàng thực vật nhập khẩu khoảng 13.980 lô, trọng lượng 1,78 triệu tấn; kiểm tra 862 lô phân bón nhập khẩu, chủ yếu từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Pháp và 331 lô thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm từ các nước: Trung Quốc, Đức, Singapore, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc…

Hiện, công tác hợp tác quốc tế và phát triển thị trường đang được Bộ NN&PTNT chú trọng, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin nhanh về giá cả, sản lượng, tình hình sản xuất, cung ứng nguyên liệu phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu.

FED tăng lãi suất, giá cà phê khó chạm đỉnh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa nâng lãi suất chuẩn thêm 0,5 điểm % nhằm kiểm soát lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm. Theo đó, lãi suất quỹ liên bang của FED sẽ dao động trong khoảng 0,75 - 1%.

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) cho rằng quyết định này của FED khiến giá cà phê trên hai sàn giao dịch London và New York không thể tăng mạnh và khó chạm đỉnh các năm trước. Theo xu hướng này, giá cà phê trong nước cũng không thể tăng bật, duy trì trong khoảng 40 - 43 triệu đồng/tấn.

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá ở Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2022.

Theo Hội Nghề cá Việt Nam, vừa qua phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5 và dự kiến trong 3 tháng. Phạm vi lệnh cấm bao gồm một phần vùng biển vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trước sự việc trên, Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động sai trái, đơn phương, lặp lại của phía Trung Quốc. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở Biển Đông, bao gồm cả các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.