Sông Đà 1.01 sẽ có thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Vì không thể cùng một lúc nắm 2 vị trí quan trọng trong công ty nên bà Vũ Thị Thúy có thể sẽ bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, chỉ còn là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC).

Ngày 28/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 nhưng bất thành do chỉ có 10,56% cổ đông đăng ký tham gia đại hội. Tuy nhiên, trước đó Sông Đà 1.01 cũng đã công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2023, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Theo tài liệu, bà Vũ Vũ Thị Thúy đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC). Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đại chúng và công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Như vậy, để làm đúng quy định, bà Vũ Thị Thúy lựa chọn thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi được thông qua, bà Thúy chỉ còn giữ vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Sông Đà 1.01.

Ngoài bà Thúy, Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 cũng dự kiến bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Tạ Văn Trung và bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Được biết, ông Tạ Văn Trung trong thời gian làm Chủ tịch Sông Đà 1.01 đã cùng một số cá nhân khác tự ý tạm ứng tiền công nợ cá nhân lên tới 44,5 tỷ đồng.

Dự án Vinafor của Sông Đà 1.01 tiếp tục được hoàn thiện và đổi tên thương mại thành Elite Tower. Ảnh: Sông Đà 1.01

Bên cạnh đó, tài liệu cũng chỉ ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2023 của công ty. Sông Đà 1.01 đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thúc tiến các thủ tục để khởi động lại việc xây dựng hoàn thiện dự án Vinafor. Đồng thời sẽ thay đổi tên thương mại của dự án thành Elite Tower.

Đối với những dự án đã hoàn đã hoàn thiện phần xây dựng, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc tồn đọng, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và quản lý các hạng mục đúng với vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư.

Theo quy định, nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần 2. Cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 3 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/07 tới đây.

Trên thị trường tài chính, giới đầu tư và cổ đông thường rất quan tâm đến việc các doanh nghiệp, ngân hàng thay đổi lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc bởi sẽ tác động lên giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại hầu hết các đơn vị đều được đánh giá là hoạt động bình thường, nhất là trước thềm Đại hội đồng đồng cổ đông. Bởi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thay thế bắt buộc như: đến tuổi nghỉ hưu, lý do cá nhân,... Tuy nhiên lý do chủ yếu đến từ việc làm đúng theo quy định của pháp luật. Mặc dù rời khỏi vị trí cao nhất tại doanh nghiệp nhưng trên thực tế họ vẫn là người hoạch định các chiến lược then chốt của công ty.