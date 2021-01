Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những cửa hàng trên các tuyến phố tại Hà Nội đã bày bán nhiều loại Lan Hồ điệp – nữ hoàng của các loại lan. Những giò lan này có trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng và đã khoe sắc, đón chờ đại gia đến rước về.

Lan Hồ điệp được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loài lan"

Mang vẻ đẹp cao sang, tinh tế, quý phái và tao nhã, lan Hồ Điệp có thể thu hút bất cứ ai, từ những người trẻ thích rực rỡ nổi bật, đến những người chuộng sự đằm thắm, hay người tinh tế nhẹ nhàng.

Lan Hồ Điệp giá trăm triệu xuống phố đón tết Tân Sửu

Thời điểm giáp Tết, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết Tân Sửu 2021 đã bắt đầu tấp nập người mua, kẻ bán.Tại một cửa hàng hoa Lan Hồ Điệp trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) những chậu hoa lan với đủ kiểu dáng, kích thước, màu sắc khác nhau được bày kín khuôn viên gian hàng. Trong đó, những chậu lan hồ điệp có giá bạc triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng thu hút nhiều khác hàng đến xem và đặt mua. Nổi bật tại cửa hàng là chậu Lan hồ điệp trị giá 165 triệu đồng với 600 cây hoa đặt trong chậu được thiết kế hoa văn cầu kỳ.Bên cạnh đó là rất nhiều chậu Lan hồ điệp với các mức giá khác nhau, tùy vào nhu cầu của khách hàng. Hoa sau khi được vận chuyển ra Hà Nội, sẽ được các thợ sắp xếp, lên bình theo yêu cầu của khách hoặc có thể mua những chậu đã tết sẵn.

Siêu phẩm lan hồ điệp trị giá 165 triệu đồng

Hoa Lan Hồ điệp có thân cây tròn trịa, xanh tươi, cánh hoa tròn đối xứng, màu sắc tươi sáng điều này tượng trưng cho ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Chính vì thế, vào dịp Tết, nhiều người chuộng loại hoa này bày biện trong nhà. Nếu được chăm sóc hợp lí, một chậu lan có thể bền đẹp từ 2 -3 tháng, thậm chí lâu hơn thoải mái cho các gia đình chơi Tết và cả một thời gian dài sau đó

Vẫn như mọi năm, lan vàng luôn được nhiều người lựa chọn vì nó thể hiện cho sự ấm no, sung túc, ấm áp. Chậu lan trắng thể hiện cho sự trong trẻo, tinh khiết, thánh thiện. Trên mỗi chậu Lan Hồ Điệp đều được trang trí bằng những dây treo màu đỏ có chữ Phúc- lộc -thọ, An khang-thịnh vượng,.. và những tấm thiệp hướng dẫn cách chăm sóc hoa kèm giá tiền của mỗi chậu. Bên cạnh những chậu tròn truyền thống là những Chậu Lan Hoa Điệp được tết theo hình thuyền với ý nghĩa công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán suôn sẻ, may mắn trong năm mới.

Các loại hoa được bày bán đua nhau khoe sắc

Cánh hoa đang chuẩn bị vào độ đẹp nhất, sẽ bung nở khoe sắc vào đúng dịp Tết năm nay để người dân chiêm ngưỡng. Thời tiết thủ đô đang trở nên se lạnh, đây là điều kiện tuyệt vời nhất cho loài hoa này sinh trưởng. Vài năm trở lại đây, bên cạnh thú chơi đào, quất vào những dịp Tết đến xuân về, "nữ hoàng của các loài lan" cũng rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay khiến ai cũng muốn sở hữu cho mình những chậu Lan Hồ Điệp sang trọng, quý phái thể hiện sự đẳng cấp của giới thượng lưu.